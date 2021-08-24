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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşı Bustillo ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşı Bustillo ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

24.08.2021 13:11

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları." dedi.

Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başında Bakanlıkta bir koordinasyon ve destek birimi oluşturduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, Afganistan'daki son gelişmeler üzerine bu birimin bir alt birimini Afganistan'a uyarladıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, bir yandan Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki çalışmaları sürdürürken diğer yandan Türk vatandaşlarının tahliyesi için diğer ilgili kurumlarla yakın iş birliği içinde çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları." diye konuştu.

Öte yandan Türkiye'nin Kabil havaalanındaki mevcudiyeti sebebiyle birçok ülke, uluslararası kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin kendi mensuplarının tahliyesi için Türkiye'den yardım istediklerini aktaran Çavuşoğlu, ABD ve İngiltere gibi ülkelerle bu ülkelere yardımcı olduklarını kaydetti.

Yardıma gereksinimi bulunanlara el uzattıklarının altını çizen Çavuşoğlu, Afganistan'da 4 bin 500 Türk vatandaşının olduğunu belirterek, bu vatandaşlara en başından beri kendilerini telefonla tek tek arayarak ulaştıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Afganistan'da yatırım yapan ya da taahhüt üstlenen firmaların ve orada şirketlerde çalışan işçilerin olduğunu anımsatarak, "Onların önemli bir kısmı dönmek istemediğini söylediler. Bu sayı sık sık değişiyor. Vatandaşlarımız dönmek istemediğini söylüyor. Sonra dönmek istediğini söylüyor. Sonra tersi oluyor. Dönmek istediğini bize bildiriyor, sonra vazgeçiyor." ifadesini kullandı.

Afganistan'da aile kurmuş Türk vatandaşlarının bulunduğunu, onların bu kararlarına saygı duyduklarını dile getiren Çavuşoğlu, aynı zamanda bu vatandaşlara gerekli telkin ve uyarıları da yaptıklarına dikkati çekti.

Bakan Çavuşoğlu, "Şu anda 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var. Diğer taraftan Afganistan'da istikrarın tesis edilmesi için uluslararası toplumla beraber yoğun mesai içindeyiz." dedi.

Çavuşoğlu, Afganistan konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sayıda ülke liderleriyle, kendisinin de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dahil 24 dışişleri bakanıyla görüştüğünü belirtti.

Afganistan'la ilgili ileride atılabilecek adımlarda eşgüdüm ve koordinasyonun yanı sıra Kabil havaalanındaki mevcut durum sebebiyle iş birliğinin önemine işaret eden Çavuşoğlu, "NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı gibi uluslararası platformlarda da Türkiye olarak çok açık net bir şekilde düşüncelerimizi söyledik. Temennimiz Afganistan'da barış ve istikrarın demokrasi içinde ve insan hakları çerçevesinde kalıcı olarak tesis edilmesidir. Bu doğrultuda adımlar atılacaksa biz de Türkiye olarak elimizden gelen desteği veririz. Sadece belirli bir grupla değil, tüm taraflarla temas içinde olduğumuzu söylemek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşı Bustillo ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşı Bustillo ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşı Bustillo ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşı Bustillo ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşı Bustillo ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşı Bustillo ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
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