Çavuşoğlu Büyükçekmece Belediyecilik Bakımından Şu Anda İstanbul'un En Geri Kalmış Yerlerinden Bir...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Maalesef Büyükçekmece belediyecilik bakımından en geri kalmış yerlerden biri.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,



Maalesef Büyükçekmece belediyecilik bakımından en geri kalmış yerlerden biri. Sebebi ne biliyor musunuz Nasıl olsa beni seçecekler anlayışı



-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal,



İsteriz ki Büyükçekmece İstanbul için Türkiye için de daha önemli hale gelsin



İSTANBUL DHA



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, turizmci ve ihracatçı iş insanları ile bir araya geldi. Toplantıda, turizmde önemli adımlar atıldığını söyleyen Çavuşoğlu, Uysal ile gurur duyduklarını söyledi.



BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYECİLİK BAKIMINDAN EN GERİ KALMIŞ YERLERDEN BİRİ



Büyükçekmece'de alt yapı sorunlarının olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Ziyaretçiler burada kalmıyor. Bunun sebebi ne Misafir akşam trafikte 1 saat gitmeyi göze alıyor. Ama kalması için onu bir şeylerin cezbetmesi gerekiyor. Büyükçekmece'de eksik olan bu. Bunu giderecek olan Mevlüt Uysaldır ve Binali Yıldırımdır. El ele verdikten sonra Büyükçekmece turizm açısından değil herkesin yaşamak istediği bir ilçe haline gelir. Karmaşık sorunlar var. Geçmişte sorun yaşadık diye ağlayacak değiliz. Belde belediyeleri yanlış yaptı diye serzenişte bulunacak değiliz. Onu gene yapalım. Ders alalım. Maalesef Büyükçekmece belediyecilik bakımından en geri kalmış yerlerden biri. Sebebi ne biliyor musunuz Nasıl olsa beni seçecekler anlayışı. Çalışsam da çalışmasam da bana nasıl olsa oy verecek anlayışıyla hiçbir şey yapmayıp sadece rant ve diğer yollara tevessül edilmesidir. İnşallah sizlerin desteğiyle Uysal ve Yıldırım ele ele verecek. Hem Büyükçekmece'de hem İstanbul'da hizmetleri getirmeye devam edeceğiz. Artık bu yeniliği yakalayacak diye konuştu.



BÖYLE İNSANLARI DA ŞEHRİN BAŞINA GETİRMEMEK LAZIM



Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü Öyle ben bu kadar sayıya gidiyorum. Rekora gidiyorum. Ben şu kadar daha kalayım kendisini düşünen bencillik yapan böyle şehri düşünmeyen insanların bu şehre verebileceği başka bir şey yok. Böyle insanları da şehrin başına getirmemek lazım. Şehri çalışabilecek insanlara emanet etmek lazım. Hangi görüşten olursa olsun.



İSTERİZ Kİ BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL İÇİN TÜRKİYE İÇİN DE DAHA ÖNEMLİ HALE GELSİN



İstanbul'a 1980'li yıllarda geldiğini hatırlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, o yıllar Büyükçekmece'nin en önemli ilçeler arasında yer aldığını ancak şimdi ilk 5 ilçe arasına bile giremediğini söyledi. Uysal, Muhakkak Büyükçekmeceliler için Büyükçekmece çok önemlidir. Ama isteriz ki, Büyükçekmece İstanbul için Türkiye için de daha önemli hale gelsin. O zaman turizmciler için işadamlarımız için önemli hale gelir. Bundan 10 yıl-20 yıl sonra İstanbul'un en önemli 5 ilçesi sayılsın denildiği zaman aslında 1. olarak denilebilecek bir Büyükçekmece hedefliyoruz. Bütün bunları yapmak için seçilmemiz gerekiyor. İnşallah biz inanıyoruz ki, vatandaş bize güvenecek o sorumluluğu verecek. Biz inşallah o misyona, sorumluluğa kavuşturacağız diyoruz. Büyükçekmece'de oturanların yüzde 80'i Mevlüt Uysal kazanırsa hizmet gelir diyor. Ama gelmesi için ben ne yapman lazım Onun cevabı kafasında var mı bilmiyorum. İş adamlarına diyoruz onun cevabını siz verin. 'Uysal'ın gelmesi için sandıkta oy kullanmanız lazım'. Bu konuda sizlerden destek istiyoruz. Seçime kadar sizler çalışın seçimden sonra da yıl içinde de çok gayretli çalışalım ki o hale getirelim diyoruz' şeklinde konuştu.

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