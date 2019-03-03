Çavuşoğlu, Büyükçekmece'de Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi (1) - İstanbul

- Çavuşoğlu'nun esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmesi Ziyaretten detaylar İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki Albatros Sahili'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

- Çavuşoğlu'nun esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmesi

Ziyaretten detaylar İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki Albatros Sahili'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükçekmece Adayı Mevlüt Uysal da eşlik etti.

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