Çavuşoğlu, Çek futbolcu Josef Sural'ın adına yapılan parkın açılışına katıldı
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor'un Kayserispor karşılaşması sonrası dönüş yolunda özel minibüsün yaptığı kazada yaşamını yitiren Çek futbolcu Josef Sural'ın adına yapılan parkın açılışına katıldı. Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:51 Kaynak: AA
Fenerbahçe'de transfer için 4 futbolcu gönderilecek Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FETÖ terör örgütünün merkezi şuanda ABD'de" Fatih Altaylı canlı yayında Galatasaraylı futbolculara "Şerefsiz" dedi!