Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Çek futbolcu Josef Sural'ın adına yapılan parkın açılışına katıldı
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Çek futbolcu Josef Sural'ın adına yapılan parkın açılışına katıldı

Çavuşoğlu, Çek futbolcu Josef Sural'ın adına yapılan parkın açılışına katıldı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor'un Kayserispor karşılaşması sonrası dönüş yolunda özel minibüsün yaptığı kazada yaşamını yitiren Çek futbolcu Josef Sural'ın adına yapılan parkın açılışına katıldı.

Çavuşoğlu, Çek futbolcu Josef Sural'ın adına yapılan parkın açılışına katıldı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor'un Kayserispor karşılaşması sonrası dönüş yolunda özel minibüsün yaptığı kazada yaşamını yitiren Çek futbolcu Josef Sural'ın adına yapılan parkın açılışına katıldı.

Aytemiz Alanyaspor, Mevlüt Çavuşoğlu, Kayserispor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:51 Kaynak: AA
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