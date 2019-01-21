Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(Cemal Kaşıkçı Cinayeti) Bizim Stratejimiz Sayesinde Cinayeti İtiraf Etmek Durumunda...

Çavuşoğlu: "(Cemal Kaşıkçı Cinayeti) Bizim Stratejimiz Sayesinde Cinayeti İtiraf Etmek Durumunda...

1 saat önce

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nde konuştu.

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:01 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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