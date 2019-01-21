Çavuşoğlu: "(Cemal Kaşıkçı Cinayeti) Bizim Stratejimiz Sayesinde Cinayeti İtiraf Etmek Durumunda...
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- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:01 Kaynak: AA
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