Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısı

NEW YORK - Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Çavuşoğlu: " (Cemal Kaşıkçı cinayeti) Veliaht Prens'in bu konuda sorumluluğu kabul etmesi önemli ama bu sorumluluğun da yerine getirilmesi gerekiyor"