Çavuşoğlu: "(Cemal Kaşıkçı cinayeti) Veliaht Prens'in bu konuda sorumluluğu kabul etmesi önemli" -...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısı NEW YORK - Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:46 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısı
NEW YORK - Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Çavuşoğlu: " (Cemal Kaşıkçı cinayeti) Veliaht Prens'in bu konuda sorumluluğu kabul etmesi önemli ama bu sorumluluğun da yerine getirilmesi gerekiyor"
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