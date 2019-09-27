Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(Cemal Kaşıkçı cinayeti) Veliaht Prens'in bu konuda sorumluluğu kabul etmesi önemli" -...
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Çavuşoğlu: "(Cemal Kaşıkçı cinayeti) Veliaht Prens'in bu konuda sorumluluğu kabul etmesi önemli" -...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısı NEW YORK - Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısı

NEW YORK - Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Çavuşoğlu: " (Cemal Kaşıkçı cinayeti) Veliaht Prens'in bu konuda sorumluluğu kabul etmesi önemli ama bu sorumluluğun da yerine getirilmesi gerekiyor"

Çavuşoğlu: (Cemal Kaşıkçı cinayeti) Veliaht Prens'in bu konuda sorumluluğu kabul etmesi önemli -...

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:46 Kaynak: AA
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