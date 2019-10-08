Çavuşoğlu: "Cezayir bu bölge için, İslam dünyası için çok önemli bir ülke"
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cezayir bu bölge için, İslam dünyası için çok önemli bir ülke. Cezayir'in istikrarı Türkiye için de çok önemli." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:27 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cezayir bu bölge için, İslam dünyası için çok önemli bir ülke. Cezayir'in istikrarı Türkiye için de çok önemli." dedi.
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