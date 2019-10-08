Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Cezayir bu bölge için, İslam dünyası için çok önemli bir ülke"
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Cezayir bu bölge için, İslam dünyası için çok önemli bir ülke'

Çavuşoğlu: "Cezayir bu bölge için, İslam dünyası için çok önemli bir ülke"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cezayir bu bölge için, İslam dünyası için çok önemli bir ülke. Cezayir'in istikrarı Türkiye için de çok önemli." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cezayir bu bölge için, İslam dünyası için çok önemli bir ülke. Cezayir'in istikrarı Türkiye için de çok önemli." dedi.

Çavuşoğlu: Cezayir bu bölge için, İslam dünyası için çok önemli bir ülke

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:27 Kaynak: AA
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