Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, cezayir cumhurbaşkanı abdülkadir bin salih tarafından kabul edildi
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, cezayir cumhurbaşkanı abdülkadir bin salih tarafından kabul edildi

Çavuşoğlu, cezayir cumhurbaşkanı abdülkadir bin salih tarafından kabul edildi

1 saat önce

Cezayir'de resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülkadir bin Salih tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, cezayir cumhurbaşkanı abdülkadir bin salih tarafından kabul edildi, System.String[]

Cezayir'de resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülkadir bin Salih tarafından kabul edildi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:00 Kaynak: DHA
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