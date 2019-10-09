Çavuşoğlu, cezayir cumhurbaşkanı abdülkadir bin salih tarafından kabul edildi
1 saat önce
Cezayir'de resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülkadir bin Salih tarafından kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:00 Kaynak: DHA
Cezayir'de resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülkadir bin Salih tarafından kabul edildi.
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