Çavuşoğlu, cezayir cumhurbaşkanı abdülkadir bin salih tarafından kabul edildi
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Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülkadir bin Salih tarafından kabul edildiCezayir, (DHA)- Cezayir'de resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülkadir bin Salih tarafından kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:11 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülkadir bin Salih tarafından kabul edildi
Cezayir, (DHA)- Cezayir'de resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülkadir bin Salih tarafından kabul edildi.
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