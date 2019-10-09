Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, cezayir cumhurbaşkanı abdülkadir bin salih tarafından kabul edildi
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, cezayir cumhurbaşkanı abdülkadir bin salih tarafından kabul edildi

Çavuşoğlu, cezayir cumhurbaşkanı abdülkadir bin salih tarafından kabul edildi

57 dakika önce

Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülkadir bin Salih tarafından kabul edildiCezayir, (DHA)- Cezayir'de resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülkadir bin Salih tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülkadir bin Salih tarafından kabul edildi

Cezayir, (DHA)- Cezayir'de resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülkadir bin Salih tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, cezayir cumhurbaşkanı abdülkadir bin salih tarafından kabul edildi

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Cezayir, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:11 Kaynak: DHA
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