Çavuşoğlu, cezayir cumhurbaşkanı tebboune tarafından kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, cezayir cumhurbaşkanı tebboune tarafından kabul edildi - Son Dakika

Çavuşoğlu, cezayir cumhurbaşkanı tebboune tarafından kabul edildi

6 saat önce

Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune tarafından kabul edildi

Çavuşoğlu, cezayir cumhurbaşkanı tebboune tarafından kabul edildi

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:13 Kaynak: DHA
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