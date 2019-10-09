Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, cezayir'de osmanlı mirası keçiova camisi'ni ziyaret etti
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, cezayir'de osmanlı mirası keçiova camisi'ni ziyaret etti

Çavuşoğlu, cezayir'de osmanlı mirası keçiova camisi'ni ziyaret etti

45 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Cezayir'de TİKA tarafından restore edilen Osmanlı mirası Keçiova Camisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çavuşoğlu, cezayir'de osmanlı mirası keçiova camisi'ni ziyaret etti, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Cezayir'de TİKA tarafından restore edilen Osmanlı mirası Keçiova Camisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü
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-Çavuşoğlu'nun Keçiova Camisi ziyaretinden görüntüler


Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:51 Kaynak: DHA
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