Çavuşoğlu, cezayir'de osmanlı mirası keçiova camisi'ni ziyaret etti
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Cezayir'de TİKA tarafından restore edilen Osmanlı mirası Keçiova Camisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:05 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Cezayir'de TİKA tarafından restore edilen Osmanlı mirası Keçiova Camisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
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