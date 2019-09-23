Çavuşoğlu, cezayir dışişleri bakanı sabri boukadoum ile görüştü
31 dakika önce
BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:24 Kaynak: DHA
BM Genel Kurulu için New York
'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Cezayir
Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü.
Görüntü Dökümü
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-Bakanların tokalaşması
-Görüşmeden görüntü
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