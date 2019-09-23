Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, cezayir dışişleri bakanı sabri boukadoum ile görüştü
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Çavuşoğlu, cezayir dışişleri bakanı sabri boukadoum ile görüştü

31 dakika önce

BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü.

Çavuşoğlu, cezayir dışişleri bakanı sabri boukadoum ile görüştü, System.String[]
BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü.

Görüntü Dökümü
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-Bakanların tokalaşması
-Görüşmeden görüntü


Birleşmiş Milletler, New York, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:24 Kaynak: DHA
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