Çavuşoğlu, cezayir dışişleri bakanı sabri boukadoum ile görüştü
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Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştüABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:33 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü
ABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü.
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