Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, cezayir dışişleri bakanı sabri bukadum ile heyetlerarası görüşme yaptı
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, cezayir dışişleri bakanı sabri bukadum ile heyetlerarası görüşme yaptı

Çavuşoğlu, cezayir dışişleri bakanı sabri bukadum ile heyetlerarası görüşme yaptı

29 dakika önce

Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile heyetlerarası görüşme yaptı.

Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile heyetlerarası görüşme yaptı

Çavuşoğlu, cezayir dışişleri bakanı sabri bukadum ile heyetlerarası görüşme yaptı

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:27 Kaynak: DHA
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