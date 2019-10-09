Çavuşoğlu, cezayir dışişleri bakanı sabri bukadum ile heyetlerarası görüşme yaptı
29 dakika önce
Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile heyetlerarası görüşme yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:27 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile heyetlerarası görüşme yaptı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin Suriye'deki eylemleri tutarsız, bu Washington'daki anlaşmazlığı yansıtıyor "ABD'nin Suriye'deki politikası tüm bölgeyi yakabilir" Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu anlattı! Erdoğan, Trump'a resti çekmiş YPG'li teröristler SİHA görüntü almasın diye otları yaktı