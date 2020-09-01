Çavuşoğlu: "(Cezayir) İlişkilerimiz her alanda mükemmel bir şekilde seyrediyor" - Son Dakika

Çavuşoğlu: "(Cezayir) İlişkilerimiz her alanda mükemmel bir şekilde seyrediyor"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'un salona gelmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'un salona gelmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
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