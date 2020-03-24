Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşıyla telefonda görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Sabri Boukadoum ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Sabri Boukadoum ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Boukadoum telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:48 Kaynak: AA
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