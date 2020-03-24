Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Boukadoum telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Cezayirli mevkidaşı Sabri Boukadoum ile telefon görüşmesi yaptı.

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