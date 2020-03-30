Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika
Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşıyla telefonda görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Sabri Boukadoum ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Sabri Boukadoum ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Boukadoum telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:08 Kaynak: AA
Son Dakika Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak İki uzman yeni koronavirüs araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı