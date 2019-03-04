Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu : "(Chp'li Belediyeler) Yönetilemeyen Ülkelerin Şehirleri Bu Kadar Olur Ancak"

Çavuşoğlu : "(Chp'li Belediyeler) Yönetilemeyen Ülkelerin Şehirleri Bu Kadar Olur Ancak"

32 dakika önce

- AK Parti Ağrı teşkilatınca düzenlenen Halkla Buluşma toplantısı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması AĞRI - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ağrı Kültür Kongre Merkezi Büyük Konferans Salonunda düzenlenen halkla buluşma toplantısına katıldı.

- AK Parti Ağrı teşkilatınca düzenlenen Halkla Buluşma toplantısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması AĞRI - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ağrı Kültür Kongre Merkezi Büyük Konferans Salonunda düzenlenen halkla buluşma toplantısına katıldı. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:41 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ağrı, AK Parti, Güncel
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