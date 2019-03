Çavuşoğlu: "Chp'nin İçinde Dhkp-C'liler Var"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın ortak adayı ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından düzenlenen 'Alanya Geleceğine Yürüyor' yürüyüşüne katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın ortak adayı ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından düzenlenen 'Alanya Geleceğine Yürüyor' yürüyüşüne katıldı. Yürüyüş sonrası konuşan Çavuşoğlu, Millet İttifakı'na değinerek, "Peki sizi FETÖ ile birleştiren ne? Kim sizi PKK ile ittifak yapmaya zorlayan nedir? Sizi teröristlerle omuz omuza yürümeye iten nedir? Gördüğüm kadarı ile CHP'li arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu bunu istemiyor. Kim zorladı? CHP'nin içinde DHKP-C'liler var, PKK'ların cenazesine gidenler de var" dedi.



Cumhur İttifakı'nın ortak adayı ve Alanya Başkanı Adem Murat Yücel, tarafından 'Alanya Geleceğine Yürüyor' yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yani sıra AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve MHP ve AK Parti'nin il ile ilçe teşkilatları temsilcileri ve yaklaşık 25 bin vatandaş katıldı. Kızlar Pınarı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Öğretmenler Evi'nin önünden başlayan ve İskele Şelale Meydanı'nda sona eren yürüyüş boyunca sokaklar kırmızı-beyaza büründü. Yol kenarlarında bayraklarıyla toplanan vatandaşlar da sloganlar eşliğinde coşkulu kalabalığa destek verdi.



"Alanya'da 2 üniversite var"



Meydanda kurulan platforma davet edilen Bakan Çavuşoğlu konuşmasına kalabalığa teşekkürle başladı. Antalya ve Alanya'ya yapılan hizmetlerden bahseden Çavuşoğlu, "Sadece bugün değil 2 aydır Alanya'daki çalışmalarımızda Adem Murat Yücel'i tekrar iş başına getirme mücadelemizde bizi yalnız bırakmadığınız için, biraz önce sizlere hitap eden Menderes Türel'le devam demek için çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Alanya'mıza tüm vaatlerimizi projelerimizi hayata geçirmek için uğraşıyoruz. Alanya'da 2 üniversite var. Türkiye'de başka ilçe var mı? Adliye binamızı da gördünüz gibi 5 yıldızlı otel kalitesinde, hayal denilen teleferik projesi Adem Murat Yücel tarafından hayata geçirildi. Önce memleket sevdanız olacak, idealleriniz olacak ve enerjiniz olacak. Ben memleketi çok seviyorum diyeceksin sonra yatacaksın. Menderes Türel 359 proje ile geliyor, Adem Murat Yücel kardeşim de 82 projeyle mesaj veriyor. Rakipleri Alanya için şu projem var, bu projem var dediler mi? Bunlar slogancı aynı zamanda rakiplerine çamur atarak seçilebileceklerini düşünüyorlar. Bakın biz kimseye sataşmıyoruz" dedi.



"Bizim umudumuz Recep Tayyip Erdoğan"



Yürüyüşte Alanya'nın kararını vermiş olduğunu gördüğünü aktaran Çavuşoğlu, "Dışişleri Bankalığı görevini şerefle yapmaya çalışıyoruz. Gece gündüz gece koşturuyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız ama şunu bilin bu beklenti sadece 82 milyon vatandaşımızın beklentisi değil. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın ve dünyadaki mazlumların beklentisidir. Yeni Zelanda'daki hain saldırıdan sonra şehitlerimize dua etmek için dayanışmamızı göstermek için Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Yeni Zelanda'ya gittik. Orada gördük ki 70 - 80 farklı ülkeden Müslüman vardı. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Bizim umudumuz Recep Tayyip Erdoğan, siz çökerseniz ümmet çöker diyorlar. Cumhur İttifakı işte bu sebepten kuruldu" diye konuştu.



"PKK'ların cenazesine gidenler var"



Millet İttifakı'na da değinen Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Başka bir ittifak daha var. Ne ittifakı bu? Zillet ittifakı bunu milletimiz söylüyor. Millet diyor ki ben bu ittifakı benimsemiyorum. Peki neden zillet ittifakı diyoruz. Bizim CHP ile İYİ parti ile bir problemimiz var mı? O partilere oy veren vatandaşlarımız ile bir problemimiz var mı? Son zamanda size oy vermeyiz ama sizden başka hizmet yapacak yok diyorlar demi ama bizim problemimiz vatan hainleriyle bizim problemimiz teröristlerle. İttifak kurabilirsiniz, 3 parti 4 parti kurabilir. Başkaları ile dayanışma içinde olabilirsiniz. Peki sizi FETÖ ile birleştiren ne? Kim sizi PKK ile ittifak yapmaya zorlayan nedir? Sizi teröristlerle omuz omuza yürümeye iten nedir? Gördüğüm kadarı ile CHP'li arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu bunu istemiyor. Kim zorladı ' CHP'nin içinde DEAŞ-KPC'liler var, PKK'ların cenazesine gidenler de var. CHP Giderek marjinalleşen bir partidir. Çünkü normal yollarla ihtidara gelemeyenler marjinalleşiyor. Marjinalleşme sadece sağda değil ki solda da var. PKK'lılar la el ele neden koalisyona girdiniz' Bunu söyleyin bize? Biz size bir şey söylemiyoruz, partinize bir şey söylemiyoruz ve oy veren Alanyalı kardeşlerimize bir şey söylemiyoruz. Ama diyor ki bu partilerle beraber ne kadar hain varsa, ne kadar terör örgütü varsa, ne kadar bölücü var zillet ittifakının içinde. Çıkın yok deyin şimdi listeler açıklanmaya başladı. PKK'lıların yerleştirdiği adayların listeleri açıklanmaya başladı. Alanyalılar buradan çok net söylüyorum. Antalya merkezde İzmir'de Muğla'da Mersin'de nerede varsa CHP, İYİ Parti Saadet Partisi'nin HDP üzerinden yerleştirilen adayların tamamını PKK belirlemiştir. Neden oldu biliyor musunuz? Eskiden bu teröristler şehirlerde çukur kazdılar. Ülkeyi ele geçireceklerini sandılar Hadlerini bildirdik. Sınır ötesine gittiler orda da hadlerini bildirdik."



"Her firavunun bir Musa'sı vardır"



AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik ise, "15 Temmuz gecesi selalar eşliğinde birleşen omuzlar bugün burada Türkiye'nin geleceği için aynı yolda yürüyor. Vereceğimiz her karar bu yolun bir gereğidir. Bu yol Hakkı gözettiğimiz bütün işlerimiz memleketle dertlendiğimiz bütün düşüncelerimiz olur. Geçen hafta Yeni Zelanda'dan gelen acı haberle sarsıldık. Gözü dönmüş teröristler yayınladıkları liste ile doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi tehdit ettiler. Bu katiller karanlık odaklar biliyorlar ki her firavunun bir Musa'sı vardır. İşte bugün o yiğit sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yücel'in de çıktığı bu yolda sonuna kadar arkasındayız" şeklinde konuştu.



Hizmetleri yapma gayretleri içerisindeyiz"



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, "Alanya bugün ne güzelsin maşallah. Sizleri gönülden tebrik ediyorum. Bu muhteşem kalabalık bize 31 Mart'ta yazacağınız destanı müjdeliyor. Sevgili hemşerilerim gece demedik gündüz demedik sizin için çalıştık. Alanya'mıza en önemli hizmetleri yapma gayretleri içerisindeyiz. Adem Murat Yücel ile birlikte el ele Alanya'yı çok güzel günlere taşıyacağız. Biz bu siyasi kampanyada dedik ki projeler yarışsın adaylar yarışmasın. Şimdi buradan ben Alanyalı hemşehrilerime soruyorum. Bir Alanya için Karayolları arazisinde muhteşem halka açık bir proje gerçekleştiriyoruz. Yeni bir kültür merkezi yapacağız dedik. Alanya'mıza yeni bir otogar yeni bir millet bahçesi yapacağız dedik. Peki soruyorum rakibim Muhittin Böcek, Alanya ilgili bir proje açıkladı mı?" dedi.



Seçim sürecinde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirme yapan Başkan Yücel, "Biz şimdiye kadar hep hoşgörüyü benimsedik. Herkese kucak açtık. Bize oy verenlerin de vermeyenlerin de belediye başkanı olduk. Kimseye iftira atmadık, hakaret etmedik. Kişileri eleştirmedik. Siyaset değil hizmetler yarışsın, adaylar değil projeler yarışsın istedik. Bizim siyaset anlayışımızı tüm Alanya bilir. Ama şimdi görüyoruz ki, çok çirkin bir siyaset izleniyor. Alanya halkımız bu siyaseti, bu üslubu hak etmiyor. Projesi olmayanlar, vizyonu olmayanlar, hizmette gözü olmayanlar bizim yaptığımız hizmetlerin fersah fersah gerisinde söylemlerle Alanya halkının karşısına çıkıyorlar. Marka bir şehir olan Alanya bunu hak etmiyor" diye konuştu. - ANTALYA

