Çavuşoğlu: "Chp Radikalleşiyor"
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çorlu'da göçmen dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine hitap etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çorlu'da göçmen dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:56 Kaynak: AA
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