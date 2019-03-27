Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Chp Radikalleşiyor"

Çavuşoğlu: "Chp Radikalleşiyor"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çorlu'da göçmen dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine hitap etti.

Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çorlu'da göçmen dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:56 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Çorlu, Güncel
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