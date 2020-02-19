Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu cibuti dışişleri bakanı mahamoud ali youssouf karşılayıp, büyükelçilikler için arsa... - Son Dakika
Çavuşoğlu cibuti dışişleri bakanı mahamoud ali youssouf karşılayıp, büyükelçilikler için arsa...
6 saat önce
Çavuşoğlu Cibuti Dışişleri Bakanı Mahamoud Ali Youssouf karşılayıp, Büyükelçilikler için arsa takası protokol imza törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:04 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu Cibuti Dışişleri Bakanı Mahamoud Ali Youssouf karşılayıp, Büyükelçilikler için arsa takası protokol imza törenine katıldı
Son Dakika Son dakika: HSK, Gezi Davası'na beraat veren mahkeme üyeleri hakkında inceleme başlattı Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan, "Kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu Rize'de koronavirüs alarmı! Tayland'dan dönen kişi gözlem altına alındı