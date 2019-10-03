Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Cibuti Yükseköğrenim ve Araştırma Bakanı Ahmed ile görüştü
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Çavuşoğlu, Cibuti Yükseköğrenim ve Araştırma Bakanı Ahmed ile görüştü

34 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye gelen Cibutili burslu öğrenci sayısını artıracaklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye gelen Cibutili burslu öğrenci sayısını artıracaklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Cibuti Yükseköğrenim ve Araştırma Bakanı Nabil Muhammed Ahmed ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Twitter'dan paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Bakan Ahmed'le verimli bir görüşme yaptık. Ülkemize gelen Cibutili burslu öğrenci sayısını daha da artıracağız." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Cibuti Yükseköğrenim ve Araştırma Bakanı Ahmed ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Cibuti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:15 Kaynak: AA
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