Üye Girişi
Çavuşoğlu: "Çiftçimizin uğradığı tüm zararları karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Çiftçimizin uğradığı tüm zararları karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz"

09.08.2021 13:57
Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki koordinasyon toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantıda Antalya bölgesinde yangınların son durumu hakkında bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, "Konuttan araca, hayvandan tarım arazisine kadar çiftçimizin ya da vatandaşlarımızın uğradığı tüm zararları karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki koordinasyon toplantısına katıldı.

AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, milletvekilleri, belediye başkanları ve kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda, bölgedeki orman yangınlarıyla ilgili çalışmalar değerlendirildi. Helikopterlerle havadan gözetleme yapıldığını ve beklendiği gibi birkaç noktada duman olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, yangının tamamen söndürüldüğünü dile getirdi.

"ARKADAŞLARIMIZ HELİKOPTERLERLE HAVADAN GÖZETLEME YAPIYORLAR"

Bakanlık ve kurumlar ile birlikte yoğun bir çalışma yapıldığından bahseden Bakan Çavuşoğlu, "Tarım ve Orman Bakanımızın 3 gün önce açıkladığı gibi Antalya bölgemizde yangın söndürüldü. 2 gün önce şiddetli kısa süreli bir yağmur oldu. Yağmurun özellikle soğutma çalışmalarına önemli katkı sağladığını da çok şükür söylemek isterim. Bugün itibariyle arkadaşımız helikopterlerle havadan gözetleme yapıyorlar. Beklendiği gibi birkaç yerde duman oluyor ama yangın değil. Arkadaşlarımız yakından gözetliyor. Antalya'da çok şükür tamamen söndürülmüştür, kontrol altına alınmıştır. Yangın devam ederken bile vatandaşlarımıza yapabileceğimiz ve yangın dolayısıyla uğradıkları zararların temini konusunda da tüm bakanlık ve kurumlarımızla birlikte yoğun çalışma sürdürülmüştür. Yangından sonra da yardımlarımızı nasıl ulaştıracağız. ve bu zararları nasıl karşılayacağız? Bunun değerlendirilmesini sürekli bir şekilde yapıyoruz. Dün 2 toplantı yaptık. Bugün de yine Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız, İçişleri Bakan Yardımcımız, Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız, milletvekillerimiz ve de yangından etkilenen ilçelerin kaymakamları ve ilgili kurumlarımızın il ve bölge müdürleri ile vali yardımcılarımız ile bir değerlendirme yaptık" dedi.

"AĞIR HASARLI BİNALAR YIKILACAK, YENİ KONUTLAR İNŞA EDİLECEK"

Yangından etkilenen vatandaşların zararlarının karşılanması için ödemelerin başlandığına değinen Bakan Çavuşoğlu, "Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, toplam etkilenen bina sayısı 3 bin 231. Toplam etkilenen bağımsız bölüm ise 6 bin 359 olarak tespit edilmiştir. Ağır hasarlı binalar yıkılacak yerine yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı olan binaların tamiri için ise destek verilecektir. Tabi binalar yandı, yıkıldı, yıkılıyor. ve vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacı var. Bunu karşılamak için AFAD, 400 yaşam konteynırını bölgemize getirdi. Şuana kadar 207 si kuruldu. Bugün 31 yaşam konteynırı daha değişik mahallerimize kurulacak. Konteynır konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Özellikle yağan yağmurdan sonra daha talep etmeyen vatandaşlarımızın da talep ettiğini görüyoruz. Ama bu konuda vatandaşlarımız da eğer ihtiyaçları varsa söylesinler hiçbir şekilde sıkıntımız yok ve geçici yaşam konteynırı ile vatandaşlarımızın bu ihtiyacını da karşılıyoruz. Elbette evlerin tamamı yanmasa bile eşyaları yanan vatandaşlarımız oldu. 1238 hanede eşya zararı var. Toplam 34 milyon 596 bin TL'lik bir zarar tespiti yapıldı. Şuana kadar 1052 kişiye 25 milyon 753 bin TL ödendi. Paramız var. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Değerlendirme ve ödeme işlemleri devam ediyor. Vatandaşlarımızla da tüm kurumlar irtibat halinde. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Resmi işlemler bittikten sonra geri kalan parayı da ödemiş olacağız" diye konuştu.

Konuşmasına devam eden Bakan Çavuşoğlu, "Antalya bölgesinde 45 işyeri bu yangında zarar gördü. Önemli bir kısmına bugün valiliğimiz tarafından ödeme yapılacak. Tek tek işyeri sahipleri ile valiliğimizin başkanlığında oluşturduğumuz ekibimiz görüşüyor. ve ödenecek miktarlar konusunda uzlaşılar sağlanıyor ve önemli bir miktarı bugün iş yerleri sahiplerine ödemiş olacağız. Bu yangında 93 araç hasar gördü. Bunlardan 16 tanesi traktör. Traktörlerin 4 tanesi karşılandı. Geri kalan 12 traktör de vatandaşlarımıza teslim edilecek. Biraz önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile görüştük. Traktör konusunu kendisi kontrol ediyor. Toplam hasar miktarı ise 2 milyon 55 bin TL. Şuana kadar traktörün dışındaki yanan araç sahiplerine 1 milyon 362 bin TL ödendi. Bazıların işte kaydı yok, plakası yok. O işlemler devam ediyor ama hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. ve bu miktarın hepsi karşılanacak. Elbette aracımız evimiz de etkilendi ama tarım alanları ve hayvanlarımız da etkilendi. 43 mahallede hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın yaklaşık 11 milyon TL zararını arkadaşlarımız tespit etti. Vatandaşımızın tercihine göre ayni ya da nakdi olarak bire bir zararları karşılayacağız. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yem ve saman ihtiyaçlarını karşıladığımız gibi şuan da birçok küçükbaş hayvanımız yaylada vatandaşlarımızla beraber. Onlar döndükten sonra kış boyunca o hayvanlarımızın da ihtiyaçları da karşılanacak" diye aktardı.

"Konuttan araca, hayvandan tarım arazisine kadar çiftçimizin uğradığı tüm zararları karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, "Diğer taraftan 20 bin dekar tarım alanı etkilendi. Çiftçimizin yanan zeytin nar, narenciye, defne ve keçiboynuzu gibi bahçelerin yeniden tesisi yapılacak. Bu konuda çalışmalarımız başladı. Yine çiftçimize gübre, ilaç, sulama ekipmanları gibi destek veriyoruz. Ayrıca yanan tarım malzemeleri var. Bu konuda destek vereceğiz. Konuttan araca, hayvandan tarım arazisine kadar çiftçimizin uğradığı tüm zararları karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. ve burada yerinden de arkadaşlarımız ile birlikte bunları takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte aksamadan bu yardımların zamanında ulaşması için de gerekli çalışmaları yaptık" diyerek yangın söndürme çalışmalarına destek veren herkese çok teşekkür ettiğini ifade etti.

(Akif Yılmaz - Arif Kaplan - Cemal Turan Kaya/İHA)

Çavuşoğlu: Çiftçimizin uğradığı tüm zararları karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz
Çavuşoğlu: Çiftçimizin uğradığı tüm zararları karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Tarım, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Çiftçimizin uğradığı tüm zararları karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tezgah yeri kavgası büyüdü! Pazarcı kadınlar saç saça baş başa böyle kavga etti 15:16 Tezgah yeri kavgası büyüdü! Pazarcı kadınlar saç saça baş başa böyle kavga etti Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı 15:11 Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı Fenomen Duygu Özaslan ile düğün hazırlığı yapan Can Maxim Mutaf'ın başını ailesi yaktı! Evine ve arabasına haciz geldi 15:03 Fenomen Duygu Özaslan ile düğün hazırlığı yapan Can Maxim Mutaf'ın başını ailesi yaktı! Evine ve arabasına haciz geldi
18 yaşındaki Eda Nur'un intihar etmeden önceki ifadesi: 14:58 18 yaşındaki Eda Nur'un intihar etmeden önceki ifadesi: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler Süper Lig başlıyor! İddaa'nın açılış haftasında üç büyüklere verdiği oranlar dikkat çekti 14:51 Süper Lig başlıyor! İddaa'nın açılış haftasında üç büyüklere verdiği oranlar dikkat çekti Bordo-Mavili taraftar heyecanlı! Andreas Cornelius, resmen Trabzonspor'da 14:17 Bordo-Mavili taraftar heyecanlı! Andreas Cornelius, resmen Trabzonspor'da
Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu 13:54 Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi 13:51 Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi

Son Dakika Haberleri
15:16 Tezgah yeri kavgası büyüdü! Pazarcı kadınlar saç saça baş başa böyle kavga etti
15:14 Alişan sahnelere geri dönüyor! Geçtiğimiz ay hem kardeşini hem kuzenini kaybetmişti
15:10 Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı
15:03 Hakkari'den mutlu haber, risk haritasında düşük riskli iller arasına girdi
14:58 18 yaşındaki Eda Nur'un intihar etmeden önceki ifadesi: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler
14:53 ABD filmlerinde gördüğümüz olay gerçek oldu! Sel sularının bastığı asansörde mahsur kalan 3 genç ölümden döndü
14:50 Süper Lig başlıyor! İddaa'nın açılış haftasında üç büyüklere verdiği oranlar dikkat çekti
14:17 Bordo-Mavili taraftar heyecanlı! Andreas Cornelius, resmen Trabzonspor'da
13:54 Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu
13:51 Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi
Pakistan'da medresedeki kütüphanenin halısına idrarını yapan 8 yaşındaki çocuk ölüm cezasıyla karşı karşıya Pakistan'da medresedeki kütüphanenin halısına idrarını yapan 8 yaşındaki çocuk ölüm cezasıyla karşı karşıya         
15:21
Alişan sahnelere geri dönüyor! Geçtiğimiz ay hem kardeşini hem kuzenini kaybetmişti Alişan sahnelere geri dönüyor! Geçtiğimiz ay hem kardeşini hem kuzenini kaybetmişti         
15:15
Hakkari'den mutlu haber, risk haritasında düşük riskli iller arasına girdi Hakkari'den mutlu haber, risk haritasında düşük riskli iller arasına girdi         
15:04
Kitapçıya Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı         
15:01
ABD filmlerinde gördüğümüz olay gerçek oldu! Sel sularının bastığı asansörde mahsur kalan 3 genç ölümden döndü ABD filmlerinde gördüğümüz olay gerçek oldu! Sel sularının bastığı asansörde mahsur kalan 3 genç ölümden döndü         
14:53
Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı         
14:44
3 kız çocuğu kayıplara karıştı! Piknik yapmak için çıkan kızların aileleri perişan 3 kız çocuğu kayıplara karıştı! Piknik yapmak için çıkan kızların aileleri perişan         
14:08
Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi         
13:52
Konya'da bir kişi yanlışlıkla hesabına yatırılan 28 bin euroyu sahibine iade etti Konya'da bir kişi yanlışlıkla hesabına yatırılan 28 bin euroyu sahibine iade etti         
13:50
Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor         
13:46
Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor         
13:42
Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait         
12:03
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:31
1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor 1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor         
11:21
Esporda dev iş birliği! Beşiktaş ile Kağıtspor Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nin kurulmasında ilk adımı attı Esporda dev iş birliği! Beşiktaş ile Kağıtspor Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nin kurulmasında ilk adımı attı         
10:26
Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış         
10:14
Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 15:41:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çavuşoğlu: "Çiftçimizin uğradığı tüm zararları karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement