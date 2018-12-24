Çavuşoğlu-Cihinavi Ortak Basın Toplantısı
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Suriye'yi bölemeyeceğini anladığı için son zamanlarda huzursuz olduğunu belirterek, "PKK ile Netanyahu'nun ortak özelliği, her ikisinin de bebek katili olmasıdır.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu
'nun, Suriye
'yi bölemeyeceğini anladığı için son zamanlarda huzursuz olduğunu belirterek, "PKK
ile Netanyahu'nun ortak özelliği, her ikisinin de bebek katili olmasıdır." dedi.
Çavuşoğlu, Tunus
ziyareti kapsamında Tunuslu mevkidaşı Hamis el-Cihinavi ile ortak basın toplantısı düzenledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
'nun Türkiye
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı hedef alan paylaşımına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Netanyahu son günlerde çok huzursuz. Çünkü Suriye'yi bölemeyeceğini anladı. Netanyahu'nun son zamanlarda özellikle PKK terör örgütüne karşı büyük bir sempatisi var. Çünkü onlar aracılığıyla PKK/YPG aracılığıyla Suriye'yi bölmek istiyorlardı. Planları suya düşünce huzursuz olmaya başladı. Dikkat ederseniz sürekli, sözde Kürt kardeşlerimizin ismini kullanarak Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmaya çalışıyor. Haddini de aşıyor."
Türkiye'nin, İsrail'in Irak
dahil bölgeleri PKK ile bölmek için çaba içinde olduğunu gördüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, "Fakat PKK ile Netanyahu'nun başka bir ortak özelliği var. En büyük özelliği, her ikisinin de bebek katili olmasıdır." diye konuştu.
(Sürecek)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:52 Kaynak: AA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'de Terör Örgütü PYD'ye Sahip Çıktı!
ABD Savunma Bakanı Mattis, ABD'nin Suriye'den Çekilmesini İçeren Kararnameyi İmzaladı
ABD Başkanı Trump'tan Erdoğan Mesajı: Söylediğini Yapabilecek Biri
ABD'nin Çekilme Kararının Ardından ÖSO Birlikleri, Münbiç'teki Cephe Hatlarına Sevk Edildi