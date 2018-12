Çavuşoğlu-Cihinavi Ortak Basın Toplantısı

ANKARA/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , " Türkiye her türlü terör örgütünü ve onların ideolojilerini ortadan kaldırmakta kararlıdır. Bu DEAŞ, PKK ya da FETÖ olsun, fark etmez." dedi.Çavuşoğlu, Tunus ziyareti kapsamında Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile ortak basın toplantısı düzenledi.Çavuşoğlu, Suriye 'deki son gelişmelere ve terör örgütlerine ilişkin soru üzerine, "Bizim için terör örgütleri arasında bir ayrım yoktur. Bizim için iyi ya da kötü terörist diye bir şey yoktur. Hepsi teröristtir ve hepsi yok edilmelidir." diye konuştu.Türkiye'nin 4 binden fazla DEAŞ teröristini öldürdüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "Başka hiçbir ülke değil, Türkiye bunu tek başına yaptı. Suriye'de 3 bini aşkın, Irak 'ta ise neredeyse bin DEAŞ'lı terörist Türk askerleri tarafından öldürüldü. Türkiye, her türlü terör örgütünü ve onların ideolojilerini ortadan kaldırmakta kararlıdır. Bu DEAŞ, PKK ya da FETÖ olsun, fark etmez." ifadesini kullandı.Bazı ülkelerin terör örgütleri arasında "iyi-kötü" ayrımı yaptığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bizim için hiçbirinin diğerinden farkı yoktur, hepsi hedefimizdir. Türkiye'nin içinde ya da dışında, her neredeyseler terör örgütlerini ortadan kaldırmak konusunda çok kararlıyız." dedi. Libya 'daki duruma ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'dan Libya'ya yönelik eğitim desteğini artırması talebinde bulunduğunu belirterek Libya'da devam eden siyasi süreci desteklediklerini de kaydetti. Suudi Arabistan 'dan soruşturmaların neticelerini paylaşmasını bekliyoruz"Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma süreci hakkındaki soruya Türkiye'deki soruşturmanın derinleşerek devam ettiği yanıtını verdi.Bu konuyu Birleşmiş Milletler 'e ( BM ) taşımak için bazı ülkelerle çalışmaların devam ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Bunları yaparken, özellikle Suudi Arabistan'dan da Suudi Arabistan'da devam eden soruşturmaların neticelerini şeffaf bir şekilde bizimle ve dünya kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz. Çünkü Cemal Kaşıkçı'yı öldürenler, cesedini parçalayanlar, daha sonra da parçaladıkları cesedi yok edenler, Suudi Arabistanlı. Bu talimatı verenler de Suudi Arabistan'dan. Henüz daha cesedi nereye gömdüklerini, ne yaptıklarını da bize bildirmediler."Suudi Arabistan'ın, kendilerinin bahsettiği "yerel iş birlikçi"nin adını da Türkiye'ye bildirmediğini anlatan Çavuşoğlu, "Bu sorulara cevap verecek olanlar, şu anda Suudi Arabistan'da." dedi."Tunus ile Afrika kıtasında iş birliğimizi artıracağız"Tunus'u, demokratik, başarılı ve huzur içinde geçen yerel seçimler için tebrik eden Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Tunus'a olan desteğini ve kardeşlik duygularını bir kere daha vurgulamak için bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ilişkilerimizi her alanda nasıl geliştirebiliriz, bunları dost ve samimi bir ortamda konuşmak için buraya geldik." diye konuştu.Görüşmelerde ikili ilişkileri her boyutuyla ele alma fırsatı bulduklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz lazım. Ticaretin dengeli olması konusunda Türkiye de Tunus'tan farklı düşünmüyor. Bunun için yatırım ve iş birliği dahil her alanda gerekli adımları birlikte atacağız." ifadesini kullandı.İki ülke arasında savunma, güvenlik, savunma sanayi dahil diğer alanlarda da iş birliğinin devam edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, firmalar arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi için her türlü desteğin verileceğini kaydetti.Kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğinin daha da derinleşmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, " Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve Maarif Vakfı'na destekleri için Tunus'a çok teşekkür ediyorum. Biz de Türkiye'de Tunus Kültür Merkezi'nin açılması için her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.Mevkidaşı Cihinavi ile Libya, Suriye, Irak, Yemen gibi bölgesel konuları değerlendirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bizim zaten Tunus ile Türkiye olarak bu konulardaki görüşlerimiz tamamen örtüşüyor. Bizim tek isteğimiz var, bu kardeş ülkelerimize bir an önce barışın, huzurun ve istikrarın geri gelmesidir." ifadesini kullandı.İki ülkenin, Afrika'daki faaliyetleri birlikte koordine etme konusunda mutabık kaldığını anlatan Çavuşoğlu, bu konuda ortak çalışma grubu oluşturulacağını belirtti. Çavuşoğlu, "Kardeş Tunus ile Afrika kıtasında iş birliğimizi daha da artıracağız. Çünkü Tunus sadece Afrika için değil bizim için çok önemli bir ortaktır ve çok değer verdiğimiz bir ülkedir. " dedi.(Bitti)