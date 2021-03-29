Çavuşoğlu Çin Dışişleri Bakanıyla Görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu Çin Dışişleri Bakanıyla Görüştü
29.03.2021 09:46
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. Bakan Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamada, Çinli Bakan Wang'le ekonomik işbirliği, salgınla mücadele ve aşı konusunda işbirliğini ele aldıklarını kaydetti
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