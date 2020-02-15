Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

15 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 56'ncısı düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2020) katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 56'ncısı düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2020) katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Münih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:32 Kaynak: AA
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