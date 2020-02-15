Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü
15 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 56'ncısı düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2020) katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:32 Kaynak: AA
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