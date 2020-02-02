Çavuşoğlu: "(Çin'in Vuhan kentinde yaşan Türk vatandaşlar) Büyükelçiliğimiz her gün e-mail... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: '(Çin'in Vuhan kentinde yaşan Türk vatandaşlar) Büyükelçiliğimiz her gün e-mail... - Son Dakika

Çavuşoğlu: "(Çin'in Vuhan kentinde yaşan Türk vatandaşlar) Büyükelçiliğimiz her gün e-mail...

6 saat önce

Soru soran basın mensubu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Soru soran basın mensubu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (1)

Çavuşoğlu: (Çin'in Vuhan kentinde yaşan Türk vatandaşlar) Büyükelçiliğimiz her gün e-mail...

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:58 Kaynak: AA
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