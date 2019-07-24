Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu-Colindres ortak basın toplantısı - Çavuşoğlu
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Çavuşoğlu-Colindres ortak basın toplantısı - Çavuşoğlu

41 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'in salona girmesi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması Gazetecilerden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'in salona girmesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması
Gazetecilerden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi. (4)
Çavuşoğlu-Colindres ortak basın toplantısı - Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:28 Kaynak: AA
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