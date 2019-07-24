Çavuşoğlu-Colindres ortak basın toplantısı - Çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'in salona girmesi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması Gazetecilerden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın...
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:28 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ve Nikaragua
Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'in salona girmesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması
Gazetecilerden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi. (4)
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