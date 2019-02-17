Çavuşoğlu: "Cumhur İttifakı Seçime Kadar Değil, Mezara Kadar Devam Edecek Bir İttifaktır"
1 saat önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açılışta konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Korkuteli Cumhur İttifakı Seçim Merkezi'nin açılışında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:56 Kaynak: AA
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