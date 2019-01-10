Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Arasında İkili Zirve ve Astana...

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında ikili zirve ve Astana formatında üçlü zirve planlandığını açıkladı.

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Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz