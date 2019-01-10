Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Arasında İkili Zirve ve Astana...
1 saat önce
Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında ikili zirve ve Astana formatında üçlü zirve planlandığını açıkladı.
Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında ikili zirve ve Astana formatında üçlü zirve planlandığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:41 Kaynak: AA
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