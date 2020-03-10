Çavuşoğlu - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'deki görüşmeleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'deki görüşmeleri - Son Dakika

Çavuşoğlu - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'deki görüşmeleri

7 saat önce

Anadolu Ajansı Editör Masası AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Anadolu Ajansı Editör Masası

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (1)

Çavuşoğlu - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'deki görüşmeleri

Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı, Kazancı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:52 Kaynak: AA
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