Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımız, AB Konseyi ve Komisyonu Başkanı'nı Türkiye'ye davet etti. Onlar daveti kabul etti. Tarihi belirliyoruz" - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımız, AB Konseyi ve Komisyonu Başkanı'nı Türkiye'ye davet etti. Onlar daveti kabul etti. Tarihi belirliyoruz"
22.01.2021 17:37
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile ayrı ayrı görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile ayrı ayrı görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımız, AB Konseyi ve Komisyonu Başkanı'nı Türkiye'ye davet etti. Onlar daveti kabul etti. Tarihi belirliyoruz."
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