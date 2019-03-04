Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'dan Avusturya'nın "Bozkurt İşareti" Kararına Tepki

Çavuşoğlu'dan Avusturya'nın "Bozkurt İşareti" Kararına Tepki

33 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'nın 'bozkurt' işaretini yasaklamasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı'na, "Kusura bakma Avusturya'ya geldiğim zaman bu işareti ilk ben yapacağım, yasağı deleceğim" dediğini söyledi.

Çavuşoğlu'dan Avusturya'nın
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'nın 'bozkurt' işaretini yasaklamasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı'na, "Kusura bakma Avusturya'ya geldiğim zaman bu işareti ilk ben yapacağım, yasağı deleceğim" dediğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu Hatay'da MHP İl Başkanlığını ziyaretinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Avusturya'da aralarında "Bozkurt" sembolünün de bulunduğu, çeşitli gruplara ait işaret ve sembollerin kullanımını yasaklayan "Sembol Yasası"nın yürürlüğe girmesiyle ilgili olarak, "Avusturya terör örgütü PKK'nın işaretlerini, paçavralarını engellemek için bir kanun çıkaracaklarına söz verdi. Kanun taslağı hazırlandı ve bir baktık ki bozkurt işaretini de kanuna kattı. Bozkurt işaretinin bu yasanın içerisine girmesi Avusturya'daki Türk ve İslam düşmanlığının bir yansımasıdır. Ben de Dışişleri Bakanı'na 'kusura bakma Avusturya'ya geldiğim zaman bu işareti ilk ben yapacağım, yasağı deleceğim' dedim" diye konuştu. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:57 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan "Oy Yoksa Hizmet Yok" Diyen CHP'li Başkan'a Tepki: AK Partili Olsa Bir Dakika Tutmam Bitcoin Milyoneri, 1 Milyon 350 Bin TL'lik Lamborghini'yi Bir Çukurda Terk Etti

Annesine Mesaj Attığını İddia Ettiği Akrabasını, 17 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 16:30:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'dan Avusturya'nın "Bozkurt İşareti" Kararına Tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]