Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı

Çavuşoğlu'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı

10 saat önce

Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna operasyon ile ilgili, "Biraz erteleyebiliriz fakat bu bizim ileride başlatacağımız operasyonlardan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez." dedi.

Çavuşoğlu'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı, System.String[]
Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna operasyon ile ilgili, "Biraz erteleyebiliriz fakat bu bizim ileride başlatacağımız operasyonlardan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:33 

Ekonomi
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