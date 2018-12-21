Çavuşoğlu'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı

Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna operasyon ile ilgili, "Biraz erteleyebiliriz fakat bu bizim ileride başlatacağımız operasyonlardan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez." dedi.

Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna operasyon ile ilgili, "Biraz erteleyebiliriz fakat bu bizim ileride başlatacağımız operasyonlardan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez." dedi.

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