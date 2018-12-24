Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'dan Kaşıkçı Açıklaması

Çavuşoğlu'dan Kaşıkçı Açıklaması

40 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında Suudi Arabistan'dan beklenen şeffaflığı görmediklerini belirtti.

Çavuşoğlu'dan Kaşıkçı Açıklaması, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında Suudi Arabistan'dan beklenen şeffaflığı görmediklerini belirtti. Tunus'a resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı Khemaies Jhinaoui ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında gelen soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de konu hakkında yürütülen soruşturmanın derinleştiğini kaydetti. Suudi Arabistan'ın yürüttüğü soruşturmayı Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaşması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı'yı öldürenlerin de Kaşıkçı'nın ölüm emrini verenlerin de Suudi Arabistanlı olduğunun altını çizdi. Suudi Arabistan hükümetinin cinayette yerel işbirlikçileri olduğunu söylemesine rağmen Türkiye'ye hala bir isim vermediklerini belirten Çavuşoğlu, "Bu sorulara cevap verecek olanlar da şu an Suudi Arabistan'da" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:16 Kaynak: İHA

Türkiye, Suudi Arabistan, Mevlüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Paradaki Sır Işığı Tutunca Ortaya Çıktı TESK Başkanı: Akaryakıt İndirimleri Esnafın Maliyetlerini Düşürüp Etiketlere İndirim Olarak Yansıyacak

Turizmin Ekonomik Büyümeye Katkısı Yüzde 4,3 Olan Türkiye, Devleri Solladı Evinde Komaya Giren Genç Basketçi, Hastanede Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 13:56:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'dan Kaşıkçı Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]