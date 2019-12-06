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Çavuşoğlu'dan NATO açıklaması: Bizim plan (YPG) yayımlanmadan onların (Baltık) planı yayımlanmayacak
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'NATO planlarında Türkiye’nin taviz verdiği' yorumlarının doğru olmadığını söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'NATO planlarında Türkiye'nin taviz verdiği' şeklinde çıkan yorumlarının doğru olmadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca "Bizim plan (YPG/PYD/ PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak." dedi.
Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da, gazetecilerin son NATO zirvesiyle ilgili sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:43
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