Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'dan NATO açıklaması: Bizim plan (YPG) yayımlanmadan onların (Baltık) planı yayımlanmayacak
Son Dakika Dünya Çavuşoğlu'dan NATO açıklaması: Bizim plan (YPG) yayımlanmadan onların (Baltık) planı yayımlanmayacak - Son Dakika Dünya

Çavuşoğlu'dan NATO açıklaması: Bizim plan (YPG) yayımlanmadan onların (Baltık) planı yayımlanmayacak

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'NATO planlarında Türkiye’nin taviz verdiği' yorumlarının doğru olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu'dan NATO açıklaması: Bizim plan (YPG) yayımlanmadan onların (Baltık) planı yayımlanmayacak, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'NATO planlarında Türkiye'nin taviz verdiği' şeklinde çıkan yorumlarının doğru olmadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca "Bizim plan (YPG/PYD/ PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak." dedi.


Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da, gazetecilerin son NATO zirvesiyle ilgili sorularını yanıtladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, YPG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi
Terör örgütünün hain planı deşifre oldu: Din üzerinden algı operasyonuna hazırlanıyorlar Ordu, Ceren'e ağladı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 22:33:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'dan NATO açıklaması: Bizim plan (YPG) yayımlanmadan onların (Baltık) planı yayımlanmayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]