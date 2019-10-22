Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'dan yeni Japon İmparatoru Naruhito'ya tebrik
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu'dan yeni Japon İmparatoru Naruhito'ya tebrik

Çavuşoğlu'dan yeni Japon İmparatoru Naruhito'ya tebrik

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da resmen tahta çıkan İmparator Naruhito'yu tebrik etti.

Çavuşoğlu'dan yeni Japon İmparatoru Naruhito'ya tebrik, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da resmen tahta çıkan İmparator Naruhito'yu tebrik etti.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Japonya'nın 126. İmparatoru Majesteleri Naruhito'yu tahta çıkma töreni dolayısıyla tebrik ediyor, 'Reiwa' döneminin Japon halkı ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Naruhito, babası 125. İmparator Akihito'nun 1989-2019 yılları arasında oturduğu tahtı 1 Mayıs'ta devralmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter, Japonya, Japon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:54 Kaynak: AA
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