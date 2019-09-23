Çavuşoğlu, danimarka dışişleri bakanı jeppe kofod ile görüştü
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Çavuşoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile görüştüABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:01 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile görüştü
ABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile görüştü.
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