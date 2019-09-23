Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, danimarka dışişleri bakanı jeppe kofod ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Çavuşoğlu, danimarka dışişleri bakanı jeppe kofod ile görüştü

1 saat önce

Çavuşoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile görüştüABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile görüştü.

Çavuşoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile görüştü

ABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile görüştü.

Çavuşoğlu, danimarka dışişleri bakanı jeppe kofod ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka, New York, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Nur Fettahoğlu'nun eşi Amerika'da 6 milyar dolarlık yatırımın başına geçti
Soylu: Sabahat Akkiraz konserine 'izin verin' diye talimat verdim, engellemek ne demek? Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan iflas alarmı veren Thomas Cook'a ilişkin açıklama İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli mesajı: Acil şifalar dilerim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 19:16:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, danimarka dışişleri bakanı jeppe kofod ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]