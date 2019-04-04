Çavuşoğlu-Darmanovic Görüşmesi - Washıngton
45 dakika önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic Görüşmeden detaylar WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin başkenti Washington'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.
- Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu Karadağ
Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic
Görüşmeden detaylar WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD
'nin başkenti Washington
'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:21 Kaynak: AA
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