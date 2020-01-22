Çavuşoğlu, Davos'ta ikili görüşmeler gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çavuşoğlu, Davos'ta ikili görüşmeler gerçekleştirdi

6 saat önce

50'nci Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Davos kasabasına gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Ekvator Devlet Başkanı Lenin Moreno, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Slovenya Başbakanı Marjan Sarec ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Davos'ta ikili görüşmeler gerçekleştirdi, System.String[]

50'nci Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Davos kasabasına gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Ekvator Devlet Başkanı Lenin Moreno, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Slovenya Başbakanı Marjan Sarec ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.


Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:21 Kaynak: DHA
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