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Çavuşoğlu, Davos'ta ikili görüşmeler gerçekleştirdi
6 saat önce
50'nci Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Davos kasabasına gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Ekvator Devlet Başkanı Lenin Moreno, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Slovenya Başbakanı Marjan Sarec ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:21 Kaynak: DHA
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