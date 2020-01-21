Çavuşoğlu, Davos'ta 'Türkiye Evi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çavuşoğlu, Davos'ta 'Türkiye Evi'ni ziyaret etti - Son Dakika Dünya

Çavuşoğlu, Davos'ta 'Türkiye Evi'ni ziyaret etti

6 saat önce

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye Evi'ni ziyaret etti.

Çavuşoğlu, Davos'ta 'Türkiye Evi'ni ziyaret etti, System.String[]

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye Evi'ni ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Davos'ta ülkemizin görünürlüğünü artıran, küresel yatırımcıların ilgi odağı haline gelen 'Türkiye Evi'ni ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.


İsviçre, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:44 Kaynak: DHA
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