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Çavuşoğlu, Davos'ta 'Türkiye Evi'ni ziyaret etti
6 saat önce
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye Evi'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:44 Kaynak: DHA
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye Evi'ni ziyaret etti.
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Davos'ta ülkemizin görünürlüğünü artıran, küresel yatırımcıların ilgi odağı haline gelen 'Türkiye Evi'ni ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.
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