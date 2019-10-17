Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "DEAŞ'a karşı bugüne kadar Türkiye çok kararlı bir mücadele vermişti.
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'DEAŞ'a karşı bugüne kadar Türkiye çok kararlı bir mücadele vermişti.

Çavuşoğlu: "DEAŞ'a karşı bugüne kadar Türkiye çok kararlı bir mücadele vermişti.

1 saat önce

Çavuşoğlu: "DEAŞ'a karşı bugüne kadar Türkiye çok kararlı bir mücadele vermişti.

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "DEAŞ'a karşı bugüne kadar Türkiye çok kararlı bir mücadele vermişti. Suriye'de 3 bin, Irak ile beraber toplamda 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi Türkiye etkisiz hale getirmişti."

Türkiye, Suriye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:10 Kaynak: AA
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