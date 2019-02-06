Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: DEAŞ'ın temizlenmesi ve ABD'nin çekilmesi koordineli olmalı

Çavuşoğlu: DEAŞ'ın temizlenmesi ve ABD'nin çekilmesi koordineli olmalı

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını temizleme ve ABD'nin Suriye'den çekilme süreci sistemli ve koordineli bir şekilde yapılmalıdır.

Çavuşoğlu: DEAŞ'ın temizlenmesi ve ABD'nin çekilmesi koordineli olmalı, System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, " Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını temizleme ve ABD'nin Suriye'den çekilme süreci sistemli ve koordineli bir şekilde yapılmalıdır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:45 

Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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