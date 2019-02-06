Çavuşoğlu: DEAŞ'ın temizlenmesi ve ABD'nin çekilmesi koordineli olmalı
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını temizleme ve ABD'nin Suriye'den çekilme süreci sistemli ve koordineli bir şekilde yapılmalıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:45
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