Çavuşoğlu, Deaş Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı - Aile Fotoğrafı
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da 79 ülkeden temsilcilerin katıldığı DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları toplantısının açılış oturumuna katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Washington
'da 79 ülkeden temsilcilerin katıldığı DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları toplantısının açılış oturumuna katıldı. Toplantıda Koalisyon Heyet Başkanlarının katılımı ile aile fotoğrafı çektirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:20 Kaynak: AA
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