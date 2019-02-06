Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Deaş Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı - Aile Fotoğrafı

Çavuşoğlu, Deaş Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı - Aile Fotoğrafı

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da 79 ülkeden temsilcilerin katıldığı DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları toplantısının açılış oturumuna katıldı.

Çavuşoğlu, Deaş Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı - Aile Fotoğrafı, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da 79 ülkeden temsilcilerin katıldığı DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları toplantısının açılış oturumuna katıldı. Toplantıda Koalisyon Heyet Başkanlarının katılımı ile aile fotoğrafı çektirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:20 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yurt Dışında 5 Milyon Türk Yaşarken, 3 Ülkede Hiç Türk Yok Artık İnternet Üzerinden Yapılabilecek! E-tebligat Dönemi Başladı

Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı Venezuela, Kaçak Yollardan Ülkeye Sokulan ABD Silahlarına El Koydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 22:52:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Deaş Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı - Aile Fotoğrafı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]