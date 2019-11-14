Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı - Son Dakika

Çavuşoğlu, DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu, DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:44 Kaynak: AA
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