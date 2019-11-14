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Çavuşoğlu, DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı (2)
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:25 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı.
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