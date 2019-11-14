Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı (2)
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı (2) - Son Dakika

Çavuşoğlu, DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı (2)

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu, DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı (2), System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:25 Kaynak: AA
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