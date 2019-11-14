Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, deaş'la küresel mücadele koalisyonu dışişleri bakanları toplantısı'na katıldı
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Çavuşoğlu, deaş'la küresel mücadele koalisyonu dışişleri bakanları toplantısı'na katıldı

6 saat önce

Çavuşoğlu, DEAŞ'la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldıABD, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da DEAŞ'la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, DEAŞ'la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

ABD, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da DEAŞ'la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, deaş'la küresel mücadele koalisyonu dışişleri bakanları toplantısı'na katıldı

Mevlüt Çavuşoğlu, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:44 Kaynak: DHA
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