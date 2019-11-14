Çavuşoğlu, DEAŞ'la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington 'da DEAŞ'la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

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