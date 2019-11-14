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Çavuşoğlu, DEAŞ'la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da DEAŞ'la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:17 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da DEAŞ'la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
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