Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, DEAŞ'la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Son Dakika Dünya Çavuşoğlu, DEAŞ'la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika Dünya

Çavuşoğlu, DEAŞ'la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da DEAŞ'la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, DEAŞ'la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da DEAŞ'la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.


Mevlüt Çavuşoğlu, Washington, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:17 Kaynak: DHA
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